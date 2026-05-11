« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : votre téléfilm ce 11 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 11 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : l’histoire, le casting

Ce film s’inspire de l’histoire vraie de Martin MacNeill et de sa famille. Installé dans l’Utah avec son épouse et leurs cinq enfants, dont quatre filles adoptives, Martin MacNeill était un notable respecté, à la fois médecin reconnu et figure influente de sa ville.



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En 2007, son épouse Michele MacNeill décède soudainement dans des circonstances troubles, peu après avoir subi un lifting. Très vite, Martin MacNeill fait venir au domicile familial une femme prénommée Gypsy, qu’il présente comme la nouvelle nounou.

Il faudra plusieurs années à sa fille Alexis MacNeill pour mettre au jour le vaste réseau de mensonges bâti par son père et parvenir à le faire condamner pour le meurtre de sa femme.

Avec : Tom Everett Scott (Martin MacNeill), Anwen O’Driscoll (Alexis), Nicola Correia-Damude (Gypsy), Charisma Carpenter (Michele MacNeill)

Et à 16h, « La passion malsaine d’un père de famille » (rediffusion)

Elaine rêve de faire carrière dans la danse. En attendant de réaliser son ambition, elle garde les enfants du couple Cartwright. Très vite, Adrian, le mari et psychiatre de profession, succombe à son charme. Peu à peu, son attirance se transforme en obsession : il manipule la jeune femme et la filme à son insu, déclenchant la colère et la jalousie de son épouse.

Avec : Kristen Vaganos (Elaine Davidson), Simon Haycock (Adrian Cartwright), Hannah Aniela (Lilly Cartwright), Lyla Booker Emerson (Mackenzie Cartwright)