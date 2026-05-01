Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2026, le sommaire – Ce vendredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 1er mai 2026 à 13h55 « Son mari cachait beaucoup de secrets… » (rediffusion)

Les trois invitées de Faustine Bollaert ont toutes été trahies par un homme qui semblait pourtant idéal. Sonia a découvert la véritable personnalité de son mari dès leur voyage de noces, tandis que Mercedes a appris les infidélités de son compagnon au moment de son décès, au funérarium. De son côté, Maryse a vécu une relation à sens unique avec un homme veuf se présentant comme entrepreneur, avant de découvrir qu’il avait menti sur toute sa vie et qu’il l’avait même escroquée financièrement.

Et à 15h : « Ados et artistes : leur quotidien extraordinaire ! » (rediffusion)

Sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui », Faustine Bollaert accueille des adolescents dont le talent impressionne déjà. Âgés de 12 à 14 ans, ces jeunes artistes, véritables prodiges du violon, du chant ou encore du cirque, mènent une vie hors du commun. Manoé, Titouan, Louanne et Juliano, malgré leurs disciplines différentes, partagent un quotidien rythmé par l’art, la scène et la passion. Qu’il s’agisse d’un héritage familial, d’une découverte fortuite ou d’une vocation précoce, tous ont suivi un parcours singulier qui les a menés là où ils sont aujourd’hui. Entre exigence et plaisir, ils évoquent leur quotidien atypique, leurs expériences et leurs rêves.



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Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.