« Mes beaux-parents, mon mariage et moi » : votre téléfilm ce 1er mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Mes beaux-parents, mon mariage et moi » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 1er mai 2026 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mes beaux-parents, mon mariage et moi ».


A suivre dès 16h10, juste après « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.

« Mes beaux-parents, mon mariage et moi » : votre téléfilm ce 1er mai sur TF1 (histoire, interprètes)



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« Mes beaux-parents, mon mariage et moi » : l’histoire, le casting

Laurel et Clay ont choisi de se dire oui à Graceland. Elle est vice-présidente de la banque du Cyprès, lui travaille comme manager musical. Mais leur projet de mariage se complique rapidement : les parents de Clay, ainsi que le père et la belle-mère de Laurel, sont en désaccord total sur l’organisation. Chacun veut imposer ses idées, obligeant les futurs mariés à redoubler d’efforts pour tenter de maintenir leur cérémonie telle qu’ils l’avaient imaginée.


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Avec : Kellie Pickler (Laurel), Wes Brown (Clay), Priscilla Presley (Elle-même), Rhoda Griffis (Kathy Nelson)

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