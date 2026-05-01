Les 12 coups de midi du 1er mai 2026 : Aloïs reste, a-t-il décroché l’étoile mystérieuse aujourd’hui ?

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Les 12 coups de midi du 1er mai 2026, 6ème victoire d’Aloïs – Nouvelle victoire d’Aloïs ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a-t-il réussi à décrocher l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée depuis 2 jours ?











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Les 12 coups de midi du 1er mai, Pio Marmaï sur l’étoile mystérieuse

La réponse est non ! Aloïs n’a pas réussi à faire de Coup de Maître et a remporté 1000 euros à partager avec un téléspectateur. Ses gains montent au total de 7 110 euros de gains. Toujours pas d’étoile mystérieuse donc et on ne sait pas si Aloïs a enfin réussi à trouver de qui il s’agit.

Rappelons que sur cette étoile et comme on vous l’annonçait depuis plusieurs semaines, c’est le visage de Pio Marmaï qui est apparu. Explications des indices : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages, et la palette de peinture pour son rôle dans « La Vénus électrique ».

Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman, Angelina Jolie, Emmanuelle Béart, Benjamin Millepied



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+