Ça commence aujourd’hui du 20 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 20 mai 2026, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 20 mai 2026 à 13h55 « Une amitié surprenante ! » (inédit)

Aujourd’hui, Faustine Bollaert accueille des invités venus raconter ces rencontres inattendues qui ont bouleversé leur vie. Entre différences d’âge, de parcours ou de personnalité, ils prouvent que l’amitié peut naître là où on ne l’attend pas… et devenir plus forte que tout.

Dans ce numéro inédit sur le thème « Une amitié surprenante ! », témoins et confidences émouvantes se succèdent sur le plateau. Des histoires sincères, parfois improbables, souvent bouleversantes, qui montrent que certaines personnes croisent notre chemin au bon moment et changent notre existence à jamais.



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Un rendez-vous riche en émotions, en rires et en moments de complicité, à découvrir cet après-midi sur France 2.

Et à 15h : « Ils ont vu leur enfant devenir une star » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des parents dont les enfants sont devenus célèbres sous les yeux du grand public. Thierry Cham revient sur le parcours exceptionnel de sa fille Ebony, finaliste de la saison 2024 de la Star Academy, dont il admire le talent tout en essayant de la protéger face aux attaques racistes et misogynes sur les réseaux sociaux. Sophie, la mère de Paul El Kharrat, raconte comment son fils est devenu l’un des plus grands champions de Les Douze Coups de Midi grâce à son incroyable mémoire, malgré le harcèlement auquel il a également dû faire face. Enfin, Camille, révélée en remportant Prodiges en 2014 grâce à son talent de violoniste, évoque avec sa mère les dérives de la célébrité, entre comportements obsessionnels de certains admirateurs et atteintes à leur vie privée.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.