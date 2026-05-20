Tout le monde veut prendre sa place : jusqu’où ira Vincent ? Quels gains ce mercredi ? (20 mai 2026)

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Mais jusqu’où ira Vincent dans le jeu quotidien de Cyril Féraud « Tout le monde veut prendre sa place » ? Le plus grand des champions a signé une nouvelle victoire ce midi et il semble plus que jamais imbattable !











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Avec les 16 points de son adversaire en finale aujourd’hui, Vincent a remporté 1 600 euros supplémentaires aujourd’hui. De quoi faire grimper ses gains à l’impressionnant total de 282 500 euros de gains.

Le Champion se rapproche encore un peu plus de l’incroyable cap des 300 000 euros.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Vincent, 216 victoires, 282.500 euros (depuis septembre 2025)

2 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



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Tout le monde veut prendre sa place du 20 mai, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 20 mai 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv