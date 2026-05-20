« Coup de foudre en Amazonie » : votre téléfilm inédit ce 20 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Coup de foudre en Amazonie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 20 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Son ex, mon obsession ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Coup de foudre en Amazonie » : l’histoire, le casting

Claire, une institutrice à la vie paisible, voit son quotidien basculer lorsqu’un événement imprévu la pousse à rejoindre sa sœur en pleine forêt amazonienne. Déboussolée et loin de ses repères, elle quitte peu à peu sa zone de confort au fil de cette aventure, qui l’amènera à se révéler à elle-même grâce à sa rencontre avec un jeune capitaine de bateau.



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Avec : Jaicy Elliot (Claire), Rafael De la Puente (Danny), Raissa Xavier (Milly), Omar Pelaez (Bruno)

Et à 16h, « Coup de foudre en terre inconnue » (rediffusion)

Après une mauvaise expérience en direct, Paige a tourné le dos à la présentation pour devenir productrice télé. Mais elle est contrainte de revenir devant les caméras aux côtés de Ben, un animateur intrépide et totalement imprévisible. Envoyés à Hawaï pour trois semaines de tournage, ils doivent faire face à une série d’imprévus. Malgré leurs débuts compliqués, les deux co-animateurs apprennent peu à peu à travailler ensemble… et finissent par se rapprocher.

Avec : Kavan Smith (Ben), Pascale Hutton (Paige), Jennifer Aspen (Millie), Valen Ahlo (Luis)