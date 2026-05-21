Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 21 mai 2026 à 13h55 « Une amitié surprenante ! » (inédit)

Ce jeudi, c’est un numéro inédit particulièrement fort consacré aux conséquences de l’infidélité qui vous attend. Dans cette émission, Faustine Bollaert recueille les témoignages bouleversants d’hommes et de femmes dont les secrets ont éclaté au grand jour après une dénonciation inattendue.

Au fil de l’émission, les invités raconteront comment une confidence, un message ou encore une révélation d’un proche a totalement bouleversé leur vie de couple et leur équilibre familial. Entre trahisons, confrontations et reconstruction, ces histoires mettent en lumière les conséquences parfois dévastatrices de l’infidélité lorsqu’elle est exposée publiquement.



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Comme chaque jour, les témoins seront accompagnés d’experts présents sur le plateau afin d’analyser les mécanismes psychologiques liés à la trahison, à la culpabilité et à la confiance brisée.

Et à 15h : « Infanticides : c’est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant » (rediffusion)

L’émission d’aujourd’hui traite d’un sujet particulièrement bouleversant : les infanticides commis par d’anciens compagnons.

Le 29 octobre 2023, le mari de Lucile, gendarme, a tué leurs trois filles avant de mettre fin à ses jours. Quelques mois plus tôt, le 15 février 2023, Lucile lui avait annoncé sa décision de divorcer, une séparation qu’il n’a jamais acceptée. Mélanie, elle, a perdu sa fille Louise le 24 mars 2024. Un an après le drame, elle a tenu à venir lui rendre hommage. Louise a été assassinée par son père, qui s’est ensuite suicidé.

Après plus de quinze ans de mariage, Séverine avait choisi de quitter son mari. Mais cette rupture a plongé son ex-compagnon dans une profonde détresse psychologique. Après avoir administré des somnifères à leurs enfants, il a incendié la maison dans l’intention de mourir avec eux.

Des témoignages poignants pour comprendre ces drames et tenter de prévenir de nouvelles tragédies.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.