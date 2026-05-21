« Je veux ton bébé... » : votre téléfilm ce 21 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Je veux ton bébé… » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 21 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1. Aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Je veux ton bébé… ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Je veux ton bébé… » : l’histoire, le casting

Trish, enceinte de huit mois et demi, vient tout juste d’emménager avec son mari David dans la vaste demeure dont ils ont hérité, au cœur d’une petite ville paisible. Lorsque David doit s’absenter une semaine à Glasgow pour son travail, Trish trouve du réconfort auprès de Katy, une voisine infirmière en maternité avec qui elle se lie rapidement d’amitié. Mais une complication liée à sa grossesse l’oblige bientôt à rester alitée, et l’hôpital lui envoie une infirmière à domicile, Irène, aussi froide qu’inquiétante. Alertée par Katy, Trish découvre qu’Irène lui administre de mauvais médicaments et qu’elle a déjà été suspendue pour vol de matériel médical. Elle décide alors de la renvoyer immédiatement.



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Avec : Christie Burson, Cynthia Evans, Johnny Pacar, Johnny Reseland

Et à 16h, « Ce bébé est à moi ! » (rediffusion)

Danielle et Josh font appel à une mère porteuse, Kailee, pour réaliser leur rêve d’avoir un enfant. Après la naissance de leur petite fille, Sophie, ils pensent tourner la page, conformément au contrat qui interdit tout contact futur avec Kailee. Pourtant, celle-ci commence à s’immiscer dans leur quotidien : elle se présente chez eux sans prévenir puis semble les croiser « par hasard » au parc. Rapidement, les événements troublants s’enchaînent, mais faute de preuves, la police reste impuissante. Déterminé à comprendre qui est réellement Kailee, Josh demande à un informaticien de pirater les fichiers de l’agence de gestation pour autrui. Il découvre alors qu’elle est suivie par une psychiatre depuis l’enfance. Peu après cette révélation, l’informaticien est assassiné en rentrant chez lui. Josh finit par découvrir un micro caché dans leur salon et comprend avec effroi que Kailee espionnait chacune de leurs conversations.

Avec : Kelly Thiebaud (Danielle), Brian Ames (Josh), Brooke Newton (Brady), John J. York (Le détective Logan)