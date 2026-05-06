« Deux billets pour le paradis » : votre téléfilm ce 6 mai sur TF1 (histoire, interprètes)

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« Deux billets pour le paradis » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 6 mai 2026 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend cet après-midi sur TF1, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Deux billets pour le paradis ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







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« Deux billets pour le paradis » : l’histoire, le casting

Brisés par le même coup du sort, deux inconnus se croisent au moment le plus difficile de leur vie : Hannah et Josh ont tous deux été abandonnés devant l’autel. Leur rencontre dans un parc marque le début d’une drôle d’aventure : ils décident de partir ensemble en voyage, initialement prévu pour leur lune de miel. Rapidement, ils découvrent qu’ils séjournent dans le même complexe et ne cessent de se recroiser dans ce décor de rêve…



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Avec : Ryan Paevey (Josh Wyatt), Ashley Williams (Hannah Holt), Mary-Margaret Humes (Alice), Kimee Balmilero (Kailani)

Et à 16h, « Mon mariage avec mon meilleur ami » (rediffusion)

Ted et Jess sont liés depuis l’enfance et ne se sont jamais quittés. Quand Ted annonce ses fiançailles, il confie à Jess l’organisation de son mariage. Elle s’investit pleinement pour en faire un moment inoubliable, jusqu’à ce que tout se complique : elle réalise qu’elle est tombée amoureuse de lui.

Avec : Ryan Paevey (Ted Cooper), Jocelyn Hudon (Jessica Parks), Kelly Kruger (Kimberly Kentwood), Derek McGrath (Patrick Mulligan)