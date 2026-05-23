Audiences 22 mai 2026 : la Coupe de France leader, « Mask Singer » au plus bas

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Audiences 22 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec la finale de la Coupe de France. La victoire de Lens face à Nice a captivé 4,06 millions de téléspectateurs pour 24,7% de pda.





C’est devant France 3 avec la rediffusion du téléfilm « Le crime de la Tour Eiffel », qui a intéressé 3,05 millions de téléspectateurs pour 18% de pda.







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Audiences 22 mai 2026 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec la suite de la nouvelle saison de « Mask Singer », qui a captivé 2,12 millions de téléspectateurs pour 12,4% de pda. Le programme est au plus bas.

M6 suit avec la finale de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,05 million de téléspectateurs pour 6,1% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie