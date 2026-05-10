Capital du 10 mai 2026 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

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Capital du 10 mai 2026 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Action : nos révélations sur l’empire qui fracasse les prix ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+.







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Capital du 10 mai 2026 : sommaire et reportages de ce soir

Robot-laveur : gain de temps ou perte d’argent ?

Aspirer, laver, sécher… et tout cela sans effort : les robots-laveurs nouvelle génération tiennent-ils enfin la promesse de faire le ménage à votre place ? Affichés entre 200 et 1 200 euros, ces appareils promettent jusqu’à deux heures de corvées en moins chaque semaine. Un marché en plein essor, avec des ventes en hausse de 28 % cette année, dominé par les marques chinoises Roborock et Ecovacs. Leurs modèles multiplient les innovations : franchissement d’escaliers, nettoyage sous les meubles ou encore serpillières intelligentes capables d’atteindre les coins les plus difficiles. Mais ces performances justifient-elles vraiment les prix affichés ? Faut-il investir dans les modèles les plus récents ? Pas forcément. Car dans cet univers ultra-concurrentiel, chaque nouveauté fait rapidement chuter le prix de la précédente. Alors comment repérer les meilleures affaires et déterminer le vrai prix de ces assistants domestiques ultra-équipés ?

Clôtures et pergolas : profitez du jardin, pas de vos voisins !

Posséder un jardin fait rêver… encore faut-il pouvoir en profiter sereinement. Entre vis-à-vis gênants, nuisances sonores et invasion de moustiques, de nombreux Français cherchent aujourd’hui des solutions pour préserver leur tranquillité. Un marché en plein boom pour les enseignes de bricolage. Clôtures, brise-vues, claustras : comment ces équipements sont-ils fabriqués et combien coûtent-ils réellement ? Tandis que Leroy Merlin et Castorama misent sur le montage en autonomie pour afficher des prix attractifs, les artisans défendent des offres clés en main. Mais ces prestations valent-elles vraiment la différence de prix ? Et les pergolas nouvelle génération ne se limitent plus à faire de l’ombre : modèles bioclimatiques, voilages, protections coupe-vent ou moustiquaires transforment désormais les extérieurs en véritables pièces à vivre. Comment ce mobilier conçu pour résister aux intempéries est-il fabriqué ? Et sur quels critères se joue la guerre des prix ? Enquête sur ce marché florissant du confort en plein air.



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Rénover et bricoler à prix cassé : les filières secrètes des matériaux déstockés

Parquet, sanitaires, robinetterie… certains produits s’affichent désormais avec des remises allant jusqu’à 80 %. Derrière ces prix cassés, de nouveaux spécialistes du déstockage révolutionnent le secteur du bricolage. Marques de distributeurs, recycleries de matériaux ou ventes aux enchères : enquête sur ces filières alternatives qui permettent de rénover à moindre coût. Avec ses 335 magasins répartis en France, Weldom s’impose comme l’un des acteurs en forte progression grâce à des tarifs en moyenne 25 % inférieurs à ceux du marché. À Saëns, en Seine-Maritime, l’entreprise « Fin de chantier » s’est quant à elle spécialisée dans la revente de fenêtres invendues. Depuis une dizaine d’années, son fondateur Éric Demarais développe cette activité atypique autour des surplus de chantier. Enfin, pour décrocher les meilleures affaires, certains se tournent vers les ventes aux enchères issues de liquidations judiciaires de magasins de bricolage ou d’industriels. Carrelage, éviers ou cuisines équipées y sont parfois proposés avec des mises à prix défiant toute concurrence.