The Voice : résumé et replay des dernières battles (9 mai 2026)

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The Voice du samedi 9 mai 2026, résumé et replay – C’est parti pour la dixième soirée de la saison 2026 de « The Voice, la plus belle voix ». Place à la seconde et dernière soirée des battles.











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Lara Fabian, Tayc, Florent Pagny et Amel Bent prennent place dans leurs fauteuils.

Première battle de la soirée chez Florent Pagny. Sur les qualifications, Sarah, Mathilde, Mélanie Noé et Nevedya s’affrontaient. Avec Anne Sila, ils ont choisi d’emmener Sarah et Mélanie sur la battle. Et Florent qualifie Mélanie pour la suite de la prochaine étape !

Nouvelle battle chez Tayc. Lors des qualifications avec Patrick Fiori, Natacha, Juliette, Prade, Amadé et Jo Keita. Ils emmènent Amadé et Juliette sur la battle. Et Tayc choisit de qualifier Amadé !



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Place à une battle chez Lara Fabian. Lors des qualifications en présence de Mosimann, Joanna, Carla-Marie, Tessa et CJ Beth s’affrontaient. Ils ont envoyé Joanna et Tessa sur la battle. Et Lara a choisi de continuer avec Joanna.

On continue avec une battle chez Amel Bent. Pour les qualifications avec Gaëtan Roussel, Coline, Anna, Marion, Lisa et CJM’S s’affrontaient. Ils décident d’emmener Marion et CJM’S sur la battle. Amel hésite mais qualifie CJM’S pour la suite.

Battle chez Florent Pagny. Pour les qualifications, Matt Van T, M’Rauz, Vitha Sai, et Jaya. s’affrontaient Ils ont choisi de garder Matt et M’Rauz pour la battle. Florent avoue que c’est compliqué mais il décide de garder Matt !

Place à une battle chez Amel. Pour les qualifications, Lidiop, Alvin, Gros Monsieur, et Léo Vita s’affrontaient. Ils choisissent de garder Alvin et Gros Monsieur. Amel décide de continuer avec Gros Monsieur !

On continue chez Tayc. Lors des qualifications, Roddy Julienne, Laurent, Mickaelle Leslie et Maisha. Ils gardent Roddy et Mickaelle pour la battle. Tayc hésite mais il décide de continuer avec Mickaelle !

On termine avec une dernière battle chez Lara Fabian. Lors des qualifications, Maëlle, Tristan, Charles Traxer, Waz, et Lohi. Et c’est Lohi et Maëlle qui sont choisis pour la battle. Lara choisit de garder Lohi !

The Voice du 9 mai 2026, le replay

Cette soirée de la saison 2026 de The Voice est maintenant terminée. Si vous avez manqué ce prime, sachez qu’il sera très vite disponible en replay streaming gratuit sur TF1+ en cliquant ici et ce pendant 7 jours. Rendez-vous le vendredi 15 mai 2026 pour suite l’étape des performances !