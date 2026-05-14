« Cassandre » du 14 mai 2026 : votre épisode ce soir sur France 3

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« Cassandre » au programme TV du 14 mai 2026 – C’est une rediffusion de la série « Cassandre » qui vous attend ce jeudi soir sur France 3. Au programme, un épisode initialement diffusé en 2021 et intitulé « Temps mort ».





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







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« Cassandre » du 14 mai 2026 : votre épisode ce soir « Temps mort »

Sur des images de drone, une propriété somptueuse, où l’on découvre dans le jardin… un corps sans vie ! Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle ! Mais quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d’Annecy, dans l’horlogerie de luxe depuis des générations.

Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c’est leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d’être soupçonnés, et pourtant c’est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu… Mise en scène ? Cassandre pénètre les arcanes de l’artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré d’une famille



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Le casting

Avec Jean DELL (Charles Audemont), Nathalie BESANÇON (Elisabeth Audemont), Lucie JEANNE (Sandra Audemont), Clément MOREAU (Nicolas Audemont), Joyce BIBRING (Christelle Destraz), François BURELOUP (Michel Destraz), Laurent SPIELVOGEL (Terrebasse)

« Cassandre » avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga revient ce soir dès 21h10 sur France 3 et France.TV