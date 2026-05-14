Les Traîtres du 14 mai 2026 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?



Publicité





Les Traîtres du 14 mai 2026, la finale ce soir sur M6. Ce jeudi soir, M6 diffuse la grande finale de la saison 6 de son émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Après l’élimination d’Isabelle, place à la dernière ligne droite. Qui des Traîtres ou des Loyaux remportera la victoire ce soir ?





A suivre sur M6 dès 21h10 et ensuite en replay gratuit sur M6+







Publicité





Les Traîtres du 9 mai 2026 : la finale ce soir

La semaine dernière en demi-finale, Isabelle a été éliminée. Il reste 2 Traîtres : Issa Doumbia et Adriana Karembeu. Ils sont face à 3 Loyaux : Nicole, Axel et Maud. Pour l’ultime table ronde, Issa a la dague. Et on va découvrir qui a acheté aux enchères la carte voyante pour découvrir le rôle de l’un des finalistes.

Tous les coups sont permis pour espérer décrocher la victoire. Loyaux ou Traîtres : qui l’emportera ? Réponse ce soir dès 21h10 sur M6 !



Publicité





"J'ai hâte de vous voir vous déchirer une dernière fois'"

Traîtres ou Loyaux : qui seront les grands vainqueurs de cette saison exceptionnelle ? 😈#LesTraîtres, la finale, jeudi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficel pic.twitter.com/3tcVHBxC7O — M6 (@M6) May 11, 2026

Les Traîtres, rappel de la présentation de la saison 6

Sous l’impulsion du Maître du jeu Éric Antoine, une nouvelle force fait son entrée : le Traître Maudit, reconnaissable à sa mystérieuse cape verte, un rôle unique, dangereux et imprévisible. Pour la première fois, un Traître commence seul, sans repères, avec seulement 48 heures pour identifier ses semblables sous peine de perdre toute chance de les rejoindre et de sceller son destin. Jamais la responsabilité n’a été aussi lourde, ni le sort des Traîtres entre les mains d’un seul joueur. Face à lui, 22 participants aux profils variés — stratèges, intuitifs, explosifs ou discrets — devront s’allier ou s’éliminer pour progresser. Dans ce climat où la peur change de camp, les alliances vacillent et le doute s’impose comme seule certitude : qui survivra au jeu et à la malédiction ?