« Roland-Garros – Entre les lignes » : votre documentaire inédit ce soir sur France 2 (14 mai 2026)

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« Roland-Garros – Entre les lignes » au programme TV du jeudi 14 mai 2026 – Ce mardi soir à la télé, France 2 diffuse le documentaire inédit « Roland-Garros – Entre les lignes ».





A découvrir dès 21h10 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







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« Roland-Garros – Entre les lignes » : présentation

Pendant trois semaines, à Roland-Garros, chacun poursuit le même objectif : se montrer digne de l’héritage transmis par les générations précédentes. Pour la première fois, les caméras pénètrent au cœur d’un univers jusqu’ici inaccessible : direction du tournoi, arbitres, équipes techniques et jeunes talents avancent ensemble dans une même quête d’excellence, avec la volonté de perpétuer la légende du tournoi.

L’édition 2025 marque un moment charnière dans l’histoire du tennis. Entre les adieux émouvants de Rafael Nadal et la finale exceptionnelle opposant Carlos Alcaraz à Jannik Sinner, Roland-Garros voit émerger sous nos yeux une nouvelle génération appelée à dominer le circuit mondial. La série suit à la fois les joueurs qui se livrent bataille sur la terre battue et ceux qui, dans l’ombre, orchestrent chaque instant de l’événement.



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Pour les espoirs français, la pression est immense : Arthur Fils, numéro un tricolore, et la révélation Loïs Boisson doivent démontrer qu’ils peuvent porter les ambitions de tout un pays face à l’élite mondiale. En parallèle, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, doit gérer sans relâche les imprévus qui menacent l’équilibre de la compétition : incidents techniques, météo instable, polémiques médiatiques… Chaque décision peut avoir des conséquences décisives.

Des coulisses aux moments les plus médiatisés, des ramasseurs de balles jusqu’aux projecteurs de la finale, cette série documentaire plonge au cœur de la machine Roland-Garros, où aucune erreur n’est permise. Grâce à un accès exceptionnel, elle dévoile les rouages d’un événement hors norme et met en lumière celles et ceux qui le font vivre, sur le court comme en dehors.

Au centre du récit, Amélie Mauresmo apparaît comme la cheffe d’orchestre d’une organisation sous tension permanente. Match après match, incident après incident, la série révèle comment le moindre détail peut déclencher une cascade de décisions et faire monter la pression à tous les niveaux.

Une immersion inédite dans un tournoi où, sur le court comme en coulisses, tout se joue entre les lignes.

Avec la participation d’Amélie Mauresmo, Yannick Noah, Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Coco Gauff, Gaël Monfils, Arthur Fils, Elina Svitolina, Caroline Garcia, Stan Wawrinka, Loïs Boisson, Tokito Oda, Stéphane Houdet, Michaël Jeremiasz, Justine Henin et Alizé Cornet.