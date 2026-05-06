Cauchemar en cuisine du 6 mai : direction Langeron ce soir sur M6

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Cauchemar en cuisine du 6 mai 2026 – C’est une rediffusion de « Cauchemar en cuisine » avec Philippe Etchebest qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, le chef se rend à Langeron, dans la Nièvre.


A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne, puis en replay et/ou en streaming sur M6+.

Cauchemar en cuisine du 6 mai : direction Langeron ce soir sur M6
© PIERRE OLIVIER/M6


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Cauchemar en cuisine du 6 mai, présentation

Direction Langeron, un petit village de la Nièvre, où le seul restaurant local traverse une crise majeure. Prévenu par des habitants préoccupés, Philippe Etchebest intervient pour tenter de venir en aide à Aline et Luc, un couple de restaurateurs totalement débordé.

À peine arrivé, le chef découvre un établissement resté figé dans le passé. Si la propreté est au rendez-vous, l’organisation et surtout la qualité des plats posent problème. Rapidement, il réalise que la situation est encore plus alarmante qu’elle ne le laissait penser. Pourtant, le couple ne manque pas d’expérience, parfois surprenante : Luc a notamment exercé comme chef pendant plusieurs années… dans un club échangiste.


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Un duo atypique, donc, mais Philippe Etchebest parviendra-t-il à comprendre l’origine de leurs difficultés et à relancer leur restaurant ?

Cauchemar en cuisine du 6 mai, extrait vidéo

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