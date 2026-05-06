« Enchaînés » : votre nouvelle série inédite ce 5 mai sur France 2 (histoire, interprètes)

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« Enchaînés » au programme TV du mercredi 6 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la nouvelle série inédite « Enchaînés ». Dans le rôle principal, Enzo Rose (Demain nous appartient).





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Enchaînés » : l’histoire

Île Bourbon, 1806. Un cyclone dévaste l’habitation Bellevue. Isaac, jeune esclave, est forcé de rebâtir ce qui constitue sa propre prison, sous l’autorité implacable de Charles Bellevue, son maître… et son père.

Vos épisodes ce soir

ÉPISODE 1

Après le passage dévastateur d’un cyclone qui a anéanti ses cultures, Charles Bellevue lutte pour échapper à la faillite. Son fils Henri, de retour de France, a du mal à retrouver sa place dans ce contexte troublé. De son côté, Isaac, comme les autres esclaves, craint d’être vendu. Pourtant, une destinée différente de celle d’un simple esclave semble s’ouvrir à lui.



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ÉPISODE 2

Acculée, la famille Bellevue doit vendre sa maison et s’installer sur l’habitation, une chute sociale que Madame Bellevue vit comme une profonde humiliation. Désigné commandeur, Isaac peine à endosser ce rôle qui l’oblige à faire régner l’ordre pour le compte de son maître. Tristan, repris après sa fuite, cherche malgré tout à rester en lien avec celle qui lui a porté secours.

ÉPISODE 3

Alors que la sécheresse s’installe, Isaac fait creuser un puits par les autres esclaves. Écrasé par ses responsabilités de commandeur, il voit dans cette quête d’eau une possible forme de rachat. Charles résiste aux pressions de son voisin, M. Dennemont, dont la duplicité n’a pas de limite. Pendant ce temps, Tristan et Amélia finissent par s’avouer leurs sentiments.

Casting : interprètes et personnages

Avec Olivier Gourmet, Enzo Rose, Elsa Lepoivre, Baptiste Carrion-Weiss et Lula Cotton Frapier