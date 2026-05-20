Plus belle la vie spoiler : le plan complètement fou de Zoé, Romain et Aya ! (21 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 21 mai 2026 – Zoé, Romain et Aya vont avoir un plan complètement fou dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 21 mai 2026, Zoé et Romain expliquent à Aya et Jules ce que les mecs leur demandent de faire pour leur donner 1 million d’euros…











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Ils leur parlent de la partie de poker organisée par Christopher Wolf dans un hôtel marseillais lundi prochain. Zoé doit vider le coffre ! Aya et Jules ne comprennent pas pourquoi Zoé, elle leur avoue avoir déjà fait des braquages… Et Aya tilte en entendant le nom de Christopher Wolf : son père, ancien joueur de poker pro, le connait très bien ! Aya précise qu’elle aussi joue bien car elle a appris avec lui quand elle était enfant. Elle veut donc s’inviter sur la partie et être présente à l’intérieur pendant que Zoé et Romain feront le braquage !

Jules aide Aya, qui grâce à son père, récupère la liste des joueurs. Ils réussissent à en écarter un en faisant courir la rumeur selon lequel il n’est pas fiable… Et Aya a rendez-vous avec Christopher Wolf le lendemain.



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Le hic : pour cette partie, il faut une mise de départ à 200 000 euros ! Romain et Zoé ont alors l’idée de cibler la juge Colbert, dont ils avaient déjà récupéré les données grâce à l’IMSI-catcher. Jules trouve que c’est beaucoup trop dangereux, il ne les suit pas. Mais Romain et Zoé vont au bout de leur idée, ils s’introduisent dans le bureau de la juge et sur son ordinateur… Ils ciblent l’argent de Vanessa Kepler et font un virement !

Mais quand la juge Colbert revient dans son bureau, elle découvre que la porte n’est plus verrouillée et entend des pas, elle appelle la police. Sur place, Charlotte annonce à Jean-Paul qu’ils ont affaire à des pros car la serrure est intacte mais elle a retrouvé un cheveu ! Ils en sauront plus après analyse adn…