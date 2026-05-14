Coupe du Monde 2026 : la liste des Bleus dévoilée par Didier Deschamps ce soir sur TF1 ! (14 mai 2026)



Publicité





Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps dévoilera ce jeudi 14 mai la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette annonce très attendue sera faite en direct dans le journal de 20 heures de TF1.











Publicité





Selon un communiqué de la chaîne, Didier Deschamps révélera en exclusivité les noms des joueurs appelés à défendre les couleurs de l’équipe de France lors du Mondial 2026.

À l’issue de cette annonce, le sélectionneur sera présent en plateau pour répondre en direct aux questions de Gilles Bouleau, présentateur du 20H de TF1.

Cette prise de parole devrait permettre d’en apprendre davantage sur les choix du sélectionneur, entre cadres incontournables, retours attendus et éventuelles surprises dans cette liste décisive avant le début de la compétition.



Publicité



