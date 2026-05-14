Ici Tout Commence spoiler : Enzo met en garde Lionel et Tom... (vidéo épisode du 16 mai)

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Ici tout commence spoiler – Les jeunes chefs du master seraient-ils un peu trop confiants dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Enzo va les retrouver à l’Atelier et les mettre en garde…











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Enzo découvre Tom et Lionel surmotivés, ils retravaillent sur le menu de la semaine précédente. Enzo salue leur motivation, à quelques semaines de la soutenance de leur master. Mais quand il leur demande ce qu’ils ont prévu de faire après leur master, il est surpris… Et pour cause, Tom et Lionel visent chacun directement une place de chef !

Tom a déjà postulé dans un restaurant étoilé tandis que Lionel prévoit de devenir chef dans un restaurant végétarien. Enzo pense qu’ils visent trop haut et les met en garde…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1438 du 16 mai 2026 : Enzo met Lionel et Tom en garde

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