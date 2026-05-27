Décès de Pierre Deny : l’émouvant hommage de Clément Rémiens

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L’émotion continue de traverser la famille « Demain nous appartient » après la disparition de Pierre Deny. Ce mercredi, c’est Clément Rémiens, ancien acteur phare du feuilleton de TF1 aujourd’hui reconverti dans la restauration aux Halles de Sète, qui a tenu à rendre un hommage particulièrement touchant au comédien disparu.











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Sur son compte Instagram, l’interprète emblématique de Maxime Delcourt a partagé une photo complice aux côtés de Pierre Deny, accompagnée d’un long message rempli de tendresse et de souvenirs personnels.

« Opi était le surnom de mon Pierre, c’était son surnom autrichien et cela signifie Papy », écrit-il d’abord avec émotion.

Clément Rémiens évoque ensuite les nombreux moments partagés avec l’acteur durant leurs années sur Demain nous appartient. « J’ai beaucoup appris de Pierre, de l’acteur puis de la personne. Les sorties théâtres et les soirées jeux de société partagés avec sa famille sont des moments dont je me souviendrai longtemps », confie-t-il.



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L’ancien comédien du feuilleton décrit également un homme profondément humain et bienveillant : « Pierre était une légende de simplicité toujours aimant et accueillant. Tu étais un vrai gars paternel pour moi. »

Toujours très proche de plusieurs membres du casting durant son passage dans la série, Clément Rémiens rejoint ainsi les nombreux acteurs de « Demain nous appartient » qui ont exprimé leur tristesse depuis l’annonce du décès de Pierre Deny à l’âge de 69 ans. Ingrid Chauvin, Luce Mouchel, Samy Gharbi, Julie Debazac ou encore Ariane Séguillon lui ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux ces derniers jours.

Cet hommage très personnel témoigne une nouvelle fois de l’affection immense que suscitait le comédien auprès de ses partenaires.