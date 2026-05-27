Un Si Grand Soleil du 28 mai : Sabine découvre la vérité, Pablo embrasse Salomé (résumé épisode 1932 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 28 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1932 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 28 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Janet fait son yoga, Clément a appelé pour inviter Claudine et Jérémy à dîner. Janet se réjouit, Clément avoue être secoué par ce que lui a dit Claudine. Il reconnait avoir été injuste avec elle. Janet est fière de lui : Sabine va enfin pouvoir voir ses deux parents avoir une relation apaisée.

Pablo n’écoute pas Sabine et Hugo… Il pense à Salomé. Sabine lui demande d’acheter des pommes de terre, Pablo lui dit qu’il débute son travail au magasin bio, il finit à 22h.



Publicité





Claudine vient chercher Jérémy à sa sortie de prison, elle lui dit qu’Atlan va être mis en examen et placé en détention provisoire dans l’attente de son procès. Jérémy culpabilise de ne pas avoir su protéger Isaure. Claudine lui dit qu’il avait prémédité son crime, il serait passé à l’acte de toute façon et maintenant il ne pourra plus faire de victime. Jérémy la remercie.

Clara attend Salomé et elle lui donne le sujet du DS de maths et même les réponses ! Salomé lui demande comment elle l’a eu, Clara lui dit de ne pas réfléchir… Alexis interroge ensuite Salomé sur Clara, il les a vues. Elle l’envoie gentiment balader.

Atlan est dans le bureau de la juge Alphand. Elle prend acte de la préméditation et requalifie les faits en assassinat. Il est mis en examen pour assassinat, recèle de cadavre et subordination de témoin. Elle demande son placement en détention provisoire et précise qu’il ne sera pas poursuivi pour Maude puisqu’un non-lieu a déjà été prononcé. Il dit que son suicide l’avait bouleversé…

Alex découvre que Salomé a le sujet et les réponses du DS. Elle lui dit de se taire, il veut qu’elle partage. Pendant ce temps là, Sabine entre dans la salle de cours, elle écoute un message vocal de Claudine qui lui propose de dîner avec elle ce soir. Elle veut lui parler de ce qui s’est passé avec son père il y a 25 ans.

Cécile annonce à Becker qu’elle a fait le point avec le procureur, il a choisi de ne pas les poursuivre, ni lui ni Claudine. Il la remercie mais Cécile rappelle qu’il aurait du lui parler dès le début de l’affaire. Becker demande si Atlan a avoué pour Maude Serra, elle dit que non mais il devrait prendre perpétuité pour Isaure. Becker appelle ensuite Claudine pour la prévenir, elle n’arrive pas à se réjouir. Elle ajoute qu’elle va tout dire à Sabine. Il propose de lui parler ensemble mais elle décline.

En DS, Sabine surprend Achille qui tente de tricher avec Alexis, elle les recadre. Mais elle ne voit pas Pablo qui montre sa copie à Noura. En sortant, Noura dit à Pablo qu’il est son héros. Elle propose de passer la soirée ensemble mais il rappelle qu’il travaille. Il dit qu’ils partiront en vacances ensemble avec l’argent. Salomé les entend…

Jérémy est avec Paloma, ils marchent ensemble. Paloma lui dit que sa lettre l’a beaucoup touchée et elle aussi a été très heureuse avec lui… Ils sont mal à l’aise. Paloma demande à Jérémy s’il était amoureux d’Isaure. Jérémy dit qu’il commençait à s’attacher après trois mois ensemble. Paloma est désolée.

Pablo débute son travail au magasin bio. Il reçoit un message de Noura, son patron lui dit qu’il peut répondre. Il lui dit qu’il s’en sort bien avec les clients. Pendant ce temps là, Salomé appelle Clara pour la remercier. Elle demande comment elle a fait pour avoir le DS, Clara avoue l’avoir volé à sa prof dans le tram. Salomé est choquée et n’en revient pas. Clara dit que c’est ça l’amitié. Salomé reçoit un message de Pablo qui veut la voir…

Claudine explique tout à Sabine, elle lui dit qu’Atlan l’avait prise en otage sans qu’elle s’en rende compte pour faire pression sur elle. Claudine regrette de ne rien avoir dit à Becker, elle pense qu’ils ne se seraient peut être pas séparés. Sabine assure qu’elle aurait surement fait pareil à sa place. Sabine espère qu’avoir crevé l’abcès va changer des choses entre eux.

Salomé retrouve Pablo à sa sortie du travail. Il s’excuse de ne pas avoir été cool, il l’a jetée et il n’a pas assumé. Il avoue que lui aussi n’arrête pas de penser à leur nuit là-haut, ça a compté pour lui aussi. Salomé pense qu’il ne quittera pas Noura, elle s’en va mais Pablo l’appelle et l’embrasse !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Florent prêt à démasquer Charles, les résumés jusqu’au 12 juin 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.