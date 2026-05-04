Demain Nous Appartient du 4 mai : Samuel perdu, Jean s’attaque à Sofia ! (résumé + vidéo épisode 2196 en avance)

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Demain nous appartient du 4 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2196 de DNA – Jean continue son rapprochement avec William ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Samuel refuse ses excuses, Jean va s’attaquer à Sofia !…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Demain nous appartient du 4 mai 2026 – résumé de l’épisode 2196

Chez lui, Jean regarde une vidéo de William en se préparant et choisit soigneusement sa tenue… pour finalement arriver à l’hôpital habillé exactement comme lui. Ça fait rire William mais Samuel est choqué…

Chez les Daunier, Samuel questionne Aurore sur leur colocation. Malgré ses réponses rassurantes, il propose à Ellie de prendre un appartement. Au lycée, Ellie confie à Violette qu’elle n’en a aucune envie. Au même moment, une affiche révélant le compte de Diane sur Paradise est affichée dans le hall. Persuadée que Marceau l’a trahie, elle le gifle malgré ses dénégations. Erica prévient sa mère et prend des mesures pour la protéger.



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À l’hôpital, Samuel avoue à Victoire qu’il pense à déménager depuis longtemps. Jean tente ensuite de s’excuser, mais Samuel reste froid et lui dit qu’il n’est pas dupe. Juste après, Jean reçoit un message de Sofia, qui l’invite à un date…

Bruno et Sylvain aident Soizic à s’installer et tombent sur une mallette de poker. Elle prétend ne pas savoir jouer, puis les bat avant d’avouer qu’elle bluffait. À la plage, Bella photographie Diego, qui poste une story. Jack comprend qu’il a rompu avec Maud pour une autre, tandis que Maud, en voyant la publication, souffre. Le soir, Diego et Bella se rapprochent et finissent la nuit ensemble.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : un nouveau couple, Diego va trop loin, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 4 mai 2026 – extrait de l’épisode

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