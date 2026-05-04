Les 12 coups de midi : Aloïs éliminé ce lundi sans avoir décroché l’étoile mystérieuse ?

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Le parcours d’Aloïs dans « Les 12 coups de midi » pourrait bien toucher à sa fin de manière frustrante. Selon la rumeur, l’actuel Maître de Midi devrait être éliminé ce lundi, sans être parvenu à décrocher la fameuse étoile mystérieuse… pourtant entièrement dévoilée depuis plusieurs jours.











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Un scénario d’autant plus cruel qu’Aloïs a eu une occasion en or de conclure. Le jour où la dernière case de l’étoile s’est envolée, le candidat a réalisé un Coup de Maître, lui offrant ainsi la possibilité de faire une proposition. Mais au moment décisif, il n’a pas reconnu l’acteur Pio Marmaï, laissant filer une victoire qui semblait pourtant à portée de main.

Depuis cette émission, la dynamique s’est inversée : aucun nouveau Coup de Maître pour Aloïs, et donc aucune opportunité supplémentaire de tenter sa chance face à l’étoile. Une situation qui a fini par sceller son sort.

D’après les révélations de la chaîne YouTube Chasseur d’étoile, bien connue des fans du programme pour ses spoilers, Aloïs devrait être éliminé lors de l’émission diffusée ce lundi. Il quitterait alors le jeu avec une cagnotte de 7 620 euros après 6 victoires.



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Une élimination qui risque de laisser un goût amer, tant l’étoile mystérieuse semblait à sa portée. Alors, Aloïs sera-t-il bien éliminé ce lundi ou va-t-il créé la surprise ? A suivre tout à l’heure dans « Les 12 coups de midi » sur TF1 !