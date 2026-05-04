Plus Belle La Vie du 4 mai 2026 : Ariane découvre la vérité, Jean-Paul dérape (résumé + extrait vidéo épisode 575 en avance)

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Plus belle la vie du 4 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 575 de PBLV – Ariane va découvrir la vérité sur Stanislas cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et de son côté, Jean-Paul, qui va mal, dérape au commissariat…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 mai – résumé de l’épisode 575

Ariane rend son arme à Patrick, furieuse d’avoir été dénoncée par Stanislas. Patrick lui explique qu’il lui évite une sanction plus grave grâce à une simple mise en garde. Elle lui reproche aussi ses propres écarts, puis confronte Stanislas, décidée à comprendre son intérêt pour Barreta.

Au Mistral, Eric cherche un cadeau pour Ariane et accepte ensuite de l’aider à enquêter sur Stanislas et son lien possible avec Barreta, tout en mentant à Djawad.

Plus tard, Ariane découvre grâce à Eric que Stanislas a perdu sa compagne, morte renversée par une voiture de luxe alors qu’elle était enceinte de leur enfant. Ariane comprend que Stanislas tient Barreta pour responsable.



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Ariane propose à Stanislas de collaborer, mais en évoquant son passé, elle le braque et il s’en va. Plus tard, Stanislas se rend à un combat de boxe illégal, prêt à se battre, consumé par la rage.

Léa sent Jean-Paul distant ; il part travailler sans explication ni geste tendre. Au commissariat, il accumule les erreurs et s’emporte face à Idriss, visiblement à bout. Plus tard, Morgane et Idriss s’inquiètent aussi pour Jean-Paul, qui ne va pas bien du tout.

Jennifer retrouve Isaac, qui annonce que sa femme accepte le divorce et l’invite à dîner.

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VIDÉO Plus belle la vie du 4 mai 2026 – extrait vidéo

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