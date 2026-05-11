N’oubliez pas les paroles du 11 mai 2026 : Audrey continue et fait grimper ses gains avant la déprogrammation !

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N’oubliez pas les paroles du 11 mai 2026, 8 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires ce lundi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


N'oubliez pas les paroles du 11 mai 2026 : Audrey continue et fait grimper ses gains avant la déprogrammation !
Capture FTV


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N’oubliez pas les paroles du lundi 11 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce lundi soir, Audrey a remporté 1000 euros sur la première émission et la somme maximale de 20 000 euros sur la seconde. Elle totalise ainsi 43 000 euros de gains en 8 victoires.

Attention, pas d’émission mardi soir pour cause de cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes.

N’oubliez pas les paroles du replay de 11 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce lundi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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