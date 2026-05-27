Demain Nous Appartient spoiler : le secret de Manny dévoilé ! (28 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Manny a rejoint Bella et sa bande pour le braquage dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais ce n’est pas un hasard et dans l’épisode de demain, jeudi 28 mai 2026, son secret va être dévoilé !











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Au commissariat, Martin apprend que le braquage de la bijouterie aura lieu le lendemain. Il monte une équipe au commissariat et annonce à Manon et Nordine qu’ils vont monter une souricière pour arrêter les braqueurs kite-surfers ! Il leur explique qu’il a une taupe dans la bande, qui lui donne les infos.

Et cette taupe, c’est… Manny ! Martin l’a envoyé en infiltration afin de prendre la bande de Bella en flagrant délit sur le braquage de la bijouterie et sans impliquer Diego ! Le hic, c’est que Manny n’aura l’adresse de la bijouterie qu’au dernier moment… Est-ce que le plan de Martin va bien fonctionner ?

Sur la plage avec toute la bande, Manny reçoit un message : Martin veut qu’il le rappelle. Manny supprime immédiatement le message… Aurait-il changé d’avis ou a-t-il peur de se faire démasquer ?



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.