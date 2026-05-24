Demain Nous Appartient spoilers : rupture, agression, départ, les résumés jusqu’au 12 juin 2026

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 juin 2026 – Que va-t-il se passer dans quelques semaines dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 8 au vendredi 12 juin 2026.











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On peut déjà vous dire qu’une rupture est au programme à Sète : celle de Bastien et Esmée ! Et Esmée va découvrir que Bastien l’a quittée pour Violette, avec qui il vit secrètement une histoire.

Pendant ce temps là, Lou est sous le choc après avoir assisté à une agression. Et Bella fait un choix pour protéger Diego. Quant à Leila, il est temps pour elle de quitter Sète. Un moment douloureux pour Noor et Soraya, qui peuvent compter sur le soutien de Samuel et Gabriel.

Les résumés de DNA du 8 au 12 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 (épisode 2121) : Bella fait un choix difficile pour protéger celui qu’elle aime. Esmée découvre la vraie raison de sa séparation. Leïla n’ose pas dire toute la vérité à ses filles.



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Mardi 9 juin 2026 (épisode 2122) : Lou assiste à une agression choquante. Alex décide de prendre ses distances avec Milo. Violette préfère rester discrète sur sa nouvelle relation…

Mercredi 10 juin 2026 (épisode 2123) : Un policier est suspecté d’être lié au sabotage. Marguerite ment à son oncle pour obtenir la vérité. Samuel et Gabriel se démènent pour faire plaisir à Noor et Soraya.

Jeudi 11 juin 2026 (épisode 2124) : Karim continue de penser qu’Arthur a quelque chose à cacher. Bruno, ce héros sensible… Audrey se découvre une nouvelle jeunesse !

Vendredi 12 juin 2026 (épisode 2125) : Victor fait une révélation étonnante concernant Lou. Bruno n’a pas dormi chez les Moreno… Astrid est la sauveuse de Lizzie.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 25 au 29 mai 2026 en cliquant ICI

du 1er au 5 juin 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…