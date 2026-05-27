Roland Garros : suivre le match Machac / Zverev, à quelle heure et sur quelle chaine ?

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Roland Garros 2026 tennis – Machac / Zverev en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce soir sur Amazon Prime Vidéo. La quatrième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se termine ce soir avec la night session, qui oppose au second tour Tomas Machac au numéro 3 mondial Alexander Zverev.





A suivre ce soir dès 20h15 sur le Court Philippe Chatrier en exclusivité sur Amazon Prime Vidéo







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Alexander Zverev retrouve Tomáš Macháč ce mercredi soir en night session sur le Court Philippe-Chatrier pour l’une des affiches les plus relevées de ce deuxième tour à Roland-Garros. Finaliste de la dernière édition et très solide lors de son entrée en lice face à Benjamin Bonzi, l’Allemand partira favori face à un Macháč en pleine progression, auteur d’un premier tour maîtrisé contre Zizou Bergs.

Très mobile et capable d’accélérer des deux côtés, le Tchèque tentera de perturber Zverev par son intensité et sa qualité de relance. Mais sur la terre battue parisienne, l’Allemand reste une référence, lui qui avait déjà dominé Macháč ici même lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Dans l’ambiance particulière des sessions de soirée, cette opposition promet un duel spectaculaire et très engagé du fond du court.



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Machac / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo dès 20h15. Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement !

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Machac / Zverev, 2e tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce soir sur Amazon Prime Vidéo.