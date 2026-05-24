Grand Prix du Canada de Formule 1 2026 : horaires, diffusion TV et grille de départ de la course ce soir

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La Formule 1 est de retour ce dimanche soir avec le très attendu Grand Prix du Canada disputé sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. Après des qualifications spectaculaires, Mercedes a frappé fort avec une première ligne 100 % argentée menée par George Russell devant Andrea Kimi Antonelli.











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A quelle heure et sur quelle chaîne regarder le Grand Prix du Canada ce soir ?

Le départ de la course sera donné ce dimanche 24 mai à 22h00 (heure française) pour une course de 70 tours. L’émission « La Grille » débutera quant à elle à partir de 20h55. La course sera diffusée en direct sur Canal+, diffuseur officiel de la Formule 1 en France.

20h55 : La Grille

22h00 : départ du Grand Prix du Canada

23h45 environ : podium et débrief de la course

La grille de départ du Grand Prix du Canada

George Russell s’élancera en pole position après une nouvelle démonstration de Mercedes à Montréal. Andrea Kimi Antonelli l’accompagnera en première ligne, tandis que Max Verstappen et les McLaren seront à l’affût derrière.



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Top 10 sur la grille

1. George Russell (Mercedes)

2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Alexander Albon (Williams)

Le circuit Gilles-Villeneuve promet une nouvelle course spectaculaire, entre longues lignes droites, freinages violents et météo toujours imprévisible à Montréal. Mercedes tentera de convertir sa domination des qualifications en victoire, mais Verstappen et McLaren restent de sérieux candidats au succès.