Des racines et des ailes du 13 mai : direction l’Italie ce soir sur France 3

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Des racines et des ailes du 13 mai 2026 – C’est une rediffusion de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Direction l’Italie !





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV







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Des racines et des ailes du 13 mai 2026 « Au cœur des grands lacs italiens »

Ce numéro inédit de Des racines & des ailes nous entraîne au cœur des grands lacs du nord de l’Italie, entre panoramas spectaculaires, jardins luxuriants et villas d’exception entretenus avec passion par ceux qui les font vivre au quotidien unique.

Au bord du lac de Côme, le botaniste Andrea Tantardini veille sur certains des plus beaux jardins de la région. À Villa Carlotta, il prend soin d’une remarquable collection d’azalées, tandis qu’aux jardins de Villa Melzi d’Eril, il prépare les parterres exotiques dans le respect des collections historiques.



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Depuis des siècles, la ville de Côme partage avec Lyon le titre de capitale de la soie. Un savoir-faire toujours vivant dans quelques ateliers d’exception, comme celui où la jeune créatrice Francesca Ferigato imagine un nouveau foulard à partir des archives de la maison Ratti.

Sur le lac Majeur, Serena Sogno, conservatrice des îles Borromées, nous dévoile les splendeurs de Isola Bella, joyau baroque transformé au XVIIe siècle par la famille Borromée. Ancienne île de pêcheurs devenue palais somptueux entouré de jardins en terrasses, le lieu fut pensé comme un véritable théâtre à ciel ouvert destiné à émerveiller les grandes cours européennes.

Enfin, nous découvrons les artisans qui perpétuent l’histoire du Duomo de Milan. Depuis six siècles, cette immense cathédrale gothique est restaurée grâce au marbre rose extrait des carrières de Candoglia, près du lac Majeur. De l’extraction de la pierre à la restauration des sculptures, bâtisseurs et artisans œuvrent sans relâche pour transmettre ce monument exceptionnel aux générations futures.