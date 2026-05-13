« Enchaînés » du 13 mai : le final de votre série ce soir sur France 2

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« Enchaînés » au programme TV du mercredi 13 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 termine la diffusion de la nouvelle série inédite « Enchaînés ». Dans le rôle principal, Enzo Rose (Demain nous appartient).





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Enchaînés » : rappel de l’histoire

Île Bourbon, 1806. Un cyclone dévaste l’habitation Bellevue. Isaac, jeune esclave, est forcé de rebâtir ce qui constitue sa propre prison, sous l’autorité implacable de Charles Bellevue, son maître… et son père.

Vos épisodes du 13 mai 2026

Episode 4 : Les réserves sont épuisées et les esclaves souffrent de la faim. En l’absence de son père, Henri doit affronter le risque grandissant d’une révolte. Isaac met sa vie en danger pour défendre les Bellevue, mais sa fidélité vacille lorsqu’il découvre la véritable nature de Charles. De leur côté, Amélia et Tristan choisissent de fuir en marronnage afin de vivre leur amour librement dans les hauteurs de l’île.



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Episode 5 : La mère d’Isaac prépare leur fuite avant que la colère de son fils envers Charles ne le détruise. Lorsque Henri est accusé d’avoir mis Amélia enceinte, Charles prend la défense de son fils pour préserver son honneur. Mais il est loin de se douter que Constance, épuisée de voir leur famille constamment menacée, a secrètement décidé de quitter Bourbon avec leurs enfants.

Episode 6 : Charles est parvenu à retenir auprès de lui ceux qu’il aime, mais Constance étouffe désormais dans cette vie qu’elle considère comme une prison et le supplie de la laisser partir. Amélia, quant à elle, hésite entre l’homme qui lui promet le bonheur et celui qu’elle aimera toujours. Enfermé au cachot par Charles, Isaac cherche à s’affranchir de celui qui contrôle son existence depuis tant d’années.

Casting : interprètes et personnages

Avec Olivier Gourmet, Enzo Rose, Elsa Lepoivre, Baptiste Carrion-Weiss et Lula Cotton Frapier