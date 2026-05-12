Koh-Lanta : qui sont les éliminés de l’épisode 11 ? (résumé + replay 12 mai 2026)

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Koh-Lanta : Les Reliques du Destin, épisode 11 du mardi 12 mai 2026 – C’est parti pour l’épisode 11 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ». Après l’élimination de Guillaume , il rejoint le camps du jury final.





Le jeu de confort est annoncé. Denis annonce que c’est l’heure des destins liés !







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Place au tirage au sort pour former les binômes : Lola et Jade, Daniel et Cynthia, Antonin et Clarysse, Hugo et Caroline, et Zacharia et Cindy.

On enchaine avec le jeu : les cordes suspendues. La récompense : aller sur un île, passer la nuit là-bas avec une langouste, un gratin de patate douce, et en dessert : un bannofee (banane, caramel, chocolat et chantilly).



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L’épreuve est difficile, ça devient rapidement compliqué pour tout le monde. Et c’est finalement une victoire de Lola et Jade !

Sur le camps, Hugo recherche un collier d’immunité, en vain. Le lendemain, les filles rentrent après avoir bien profiter de leur confort.

L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’une épreuve à l’aveugle ! Dans chaque binôme, un guide et un aveuglé. C’est très serré mais c’est Antonin et Clarysse qui remportent le totem synonyme d’immunité.

Et le binôme éliminé au conseil est…

Place au conseil. C’est Lola qui remporte le plus de votes contre elle, elle entraine Jade dans sa chute. Elles vont ensemble dans l’entre du destin et choisissent une une relique. Elles la cassent et découvrent un message : un affrontement face à un aventurier de leur choix et Guillaume, le dernier éliminé. Elles doivent choisir qui affronter… Mais on doit attendre la semaine prochaine pour le savoir !

Koh-Lanta du 12 mai 2026 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce 12 mai 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 19 mai pour suivre l’épisode 12 de « Koh-Lanta : Les Reliques du Destin ».