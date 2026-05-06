Plus belle la vie spoiler : Ariane tend un piège à Marco ! (7 mai 2026)

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Plus belle la vie en avance du 7 mai 2026 – Plus de peur que de mal pour Ariane et Stanislas dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du jeudi 7 mai 2026, Ariane et Stanislas sortent indemnes du garage où la fameuse voiture était cachée depuis des années.











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Stanislas décide de s’occuper de tout dire à Patrick et de le convaincre de monter une opération pour coincer Marco Barreta. Mais contre toute attente, Patrick refuse ! Il compte simplement rapatrier la voiture pour la rendre à son propriétaire ! Stanislas est déçu et prévient Ariane.

Mais Ariane ne compte pas en rester là. Elle décide quand même de mettre un message sur les réseaux sociaux afin d’annoncer, photo à l’appui, que la voiture a été retrouvée… Stanislas confronte Ariane, il a compris que le message vient d’elle mais lui rappelle le refus de Patrick. Il s’inquiète pour elle mais Ariane est déterminée à tendre ce piège à Marco !



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Et justement, Marco a déjà mordu à l’hameçon… Il retrouve Sofia !