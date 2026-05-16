Echappées Belles du 16 mai 2026 : direction les Cyclades ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 16 mai 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 16 mai, à 21h – « Les Cyclades, le souffle des îles » (inédit)

Dans ce numéro d’Échappée belle, Sophie Jovillard part à la découverte de la Grèce et navigue d’île en île pour explorer l’atmosphère unique des Cyclades hors saison, lorsque l’effervescence touristique s’apaise. Un voyage à travers Paros, Santorin, Mykonos, Naxos, Iraklia, Sifnos, Andros et Amorgos.

Echappées Belles du 16 mai à 22h30 – « Envoûtante Écosse » (rediffusion)

Qu’il s’agisse de musique, de gastronomie ou encore de sport, chaque discipline possède en Écosse une identité bien à elle, qui contribue au caractère unique de ce territoire incomparable. Comment les Écossais réussissent-ils à faire évoluer ces traditions pour les préserver et les transmettre aux nouvelles générations ?



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Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 16 mai 2026 dès 21h sur France 5