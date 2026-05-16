Audiences 15 mai 2026 : « Capitaine Marleau » leader devant « The Voice »

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Audiences 15 mai 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec une rediffusion de « Capitaine Marleau », qui a captivé 3,12 millions de téléspectateurs pour 19,4% de pda.





C’est devant TF1 avec la suite de la saison de « The Voice », qui a captivé 2,45 millions de téléspectateurs pour 14,9% de pda.







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Audiences 15 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 suit avec le documentaire inédit « 70 ans d’Eurovision : la grande histoire du concours », qui a intéressé 1,15 millions de téléspectateurs pour 7,2% de pda.

M6 suit avec la demi-finale de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,16 million de téléspectateurs pour 7% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie