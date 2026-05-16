La finale de l’Eurovision 2026, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 16 mai)



Publicité





Eurovision 2026 au programme TV du samedi 16 mai 2026 – Ce soir à la télé, place à la finale du 70ème concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Vienne, en Autriche. Du côté des commentaires on retrouvera Camille Cerf et Stéphane Bern. Et pour défendre les couleurs de la France, c’est Monroe et son titre « Regarde ! ».





Le 70e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21h sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV







Publicité





Après la victoire de JJ l’an passé, la 70e édition du Concours Eurovision de la chanson se déroule en direct depuis Vienne, en Autriche.

Lors de cette grande finale, 25 pays s’affrontent pour tenter de décrocher le prestigieux trophée. Cette année, la France est représentée par la chanteuse Monroe avec sa chanson « Regarde ! ».



Publicité





Notez que ce soir, Monroe pour la France passera en 15ème position, soit entre 22h15 et 22h20.

Eurovision 2026 : liste des finalistes et ordre de passage

1. 🇩🇰 Danemark — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem

2. 🇩🇪 Allemagne — Sarah Engels — Fire

3. 🇮🇱 Israël — Noam Bettan — Michelle

4. 🇧🇪 Belgique — Essyla — Dancing on the Ice

5. 🇦🇱 Albanie — Alis — Nân

6. 🇬🇷 Grèce — Akylas — Ferto

7. 🇺🇦 Ukraine — Leléka — Ridnym

8. 🇦🇺 Australie — Delta Goodrem — Eclipse

9. 🇷🇸 Serbie — Lavina — Kraj mene

10. 🇲🇹 Malte — Aidan — Bella

11. 🇨🇿 Tchéquie — Daniel Žižka — Crossroads

12. 🇧🇬 Bulgarie — Dara — Bangaranga

13. 🇭🇷 Croatie — Lelek — Andromeda

14. 🇬🇧 Royaume-Uni — LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei

15. 🇫🇷 France — Monroe — Regarde !

16. 🇲🇩 Moldavie — Satoshi — Viva, Moldova!

17. 🇫🇮 Finlande — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin

18. 🇵🇱 Pologne — Alicja — Pray

19. 🇱🇹 Lituanie — Lion Ceccah — Sólo quiero más

20. 🇸🇪 Suède — Felicia — My System

21. 🇨🇾 Chypre — Antigoni — Jalla

22. 🇮🇹 Italie — Sal Da Vinci — Per Sempre Sì

23. 🇳🇴 Norvège — Jonas Lovv — Ya Ya Ya

24. 🇷🇴 Roumanie — Alexandra Căpitănescu — Choke Me

25. 🇦🇹 Autriche — COSMÓ — Tanzschein

Comment fonctionne le système de vote ?

Lors de la finale, chaque artiste obtient un score composé à parts égales des votes des jurys nationaux et des votes du public. Pour lancer l’annonce des résultats, les porte-parole des 35 pays participants dévoilent les points attribués par leurs jurys nationaux (« Les 12 points de la France vont à… »).

Une fois les votes des 35 jurys révélés, les présentateurs annonceront en direct les résultats du vote du public. À l’issue de cette dernière étape, le vainqueur de l’Eurovision 2026 sera enfin désigné !

Comme l’année dernière, les téléspectateurs pourront voter pour la grande finale dès la première chanson.

VIDÉO EUROVISION 2026 Monroe interprète « Regarde ! »

Et pour rappel, voici la chanson avec laquelle Louane défendra les couleurs de la France ce soir à Bâle.