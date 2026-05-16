La finale de l’Eurovision 2026, c’est ce soir sur France 2 (liste des finalistes et ordre de passage du 16 mai)

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Eurovision 2026 au programme TV du samedi 16 mai 2026 – Ce soir à la télé, place à la finale du 70ème concours Eurovision de la chanson. Cette année, le rendez-vous est donné à Vienne, en Autriche. Du côté des commentaires on retrouvera Camille Cerf et Stéphane Bern. Et pour défendre les couleurs de la France, c’est Monroe et son titre « Regarde ! ».
Le 70e concours Eurovision de la chanson est à suivre ce soir dès 21h sur France 2 mais aussi en live et streaming gratuit sur France.TV
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Après la victoire de JJ l’an passé, la 70e édition du Concours Eurovision de la chanson se déroule en direct depuis Vienne, en Autriche.
Lors de cette grande finale, 25 pays s’affrontent pour tenter de décrocher le prestigieux trophée. Cette année, la France est représentée par la chanteuse Monroe avec sa chanson « Regarde ! ».
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Notez que ce soir, Monroe pour la France passera en 15ème position, soit entre 22h15 et 22h20.
Eurovision 2026 : liste des finalistes et ordre de passage
1. 🇩🇰 Danemark — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem
2. 🇩🇪 Allemagne — Sarah Engels — Fire
3. 🇮🇱 Israël — Noam Bettan — Michelle
4. 🇧🇪 Belgique — Essyla — Dancing on the Ice
5. 🇦🇱 Albanie — Alis — Nân
6. 🇬🇷 Grèce — Akylas — Ferto
7. 🇺🇦 Ukraine — Leléka — Ridnym
8. 🇦🇺 Australie — Delta Goodrem — Eclipse
9. 🇷🇸 Serbie — Lavina — Kraj mene
10. 🇲🇹 Malte — Aidan — Bella
11. 🇨🇿 Tchéquie — Daniel Žižka — Crossroads
12. 🇧🇬 Bulgarie — Dara — Bangaranga
13. 🇭🇷 Croatie — Lelek — Andromeda
14. 🇬🇧 Royaume-Uni — LOOK MUM NO COMPUTER — Eins, Zwei, Drei
15. 🇫🇷 France — Monroe — Regarde !
16. 🇲🇩 Moldavie — Satoshi — Viva, Moldova!
17. 🇫🇮 Finlande — Linda Lampenius & Pete Parkkonen — Liekinheitin
18. 🇵🇱 Pologne — Alicja — Pray
19. 🇱🇹 Lituanie — Lion Ceccah — Sólo quiero más
20. 🇸🇪 Suède — Felicia — My System
21. 🇨🇾 Chypre — Antigoni — Jalla
22. 🇮🇹 Italie — Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
23. 🇳🇴 Norvège — Jonas Lovv — Ya Ya Ya
24. 🇷🇴 Roumanie — Alexandra Căpitănescu — Choke Me
25. 🇦🇹 Autriche — COSMÓ — Tanzschein
Comment fonctionne le système de vote ?
Lors de la finale, chaque artiste obtient un score composé à parts égales des votes des jurys nationaux et des votes du public. Pour lancer l’annonce des résultats, les porte-parole des 35 pays participants dévoilent les points attribués par leurs jurys nationaux (« Les 12 points de la France vont à… »).
Une fois les votes des 35 jurys révélés, les présentateurs annonceront en direct les résultats du vote du public. À l’issue de cette dernière étape, le vainqueur de l’Eurovision 2026 sera enfin désigné !
Comme l’année dernière, les téléspectateurs pourront voter pour la grande finale dès la première chanson.
VIDÉO EUROVISION 2026 Monroe interprète « Regarde ! »
Et pour rappel, voici la chanson avec laquelle Louane défendra les couleurs de la France ce soir à Bâle.