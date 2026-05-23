Echappées Belles du 23 mai 2026 : direction les Hauts-de-France ce soir sur France 5 (sommaire)

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Echappées Belles du 23 mai 2026 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







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Echappées Belles du 23 mai, à 21h – « Hauts-de-France, l’âme du Nord » (inédit)

Bienvenue dans les Hauts-de-France, une région authentique et généreuse, marquée par son passé ouvrier et son légendaire sens de l’accueil. Souvent méconnue des voyageurs, elle révèle pourtant une richesse humaine et culturelle exceptionnelle. Derrière les idées reçues se dévoile un territoire aux paysages variés, aux traditions vivantes et aux savoir-faire uniques.

Tout au long de son périple, Jérôme Pitorin part à la découverte de ces Hauts-de-France surprenants, chaleureux et pleins de vie. Il explore les trésors que les habitants préservent avec fierté : les terrils reconquis par la nature, symboles de l’histoire minière, les majorettes qui font perdurer un folklore festif, ou encore les estaminets où l’on partage aussi bien une bière que des souvenirs.



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Au fil des rencontres, l’émission met en lumière un Nord attachant, solidaire et profondément enraciné dans son identité. Loin des clichés, cette région dévoile toute la force de son patrimoine et de celles et ceux qui le font vivre au quotidien.

Echappées Belles du 23 mai à 22h30 – « Guyane, un nouvel eden » (rediffusion)

Comment la Guyane, ce territoire français situé aux confins de l’Amérique du Sud, a-t-elle su transformer une histoire singulière et une nature parfois hostile en véritables atouts pour ses habitants comme pour les voyageurs avides de dépaysement et d’aventure ?

Sabine Quindou commence son exploration à l’hydrobase de Montsinéry. Aux côtés de Bastien Légère, pilote instructeur, elle embarque à bord d’un hydravion pour un spectaculaire survol de la Guyane, avant de se poser sur les eaux de la marina de Dégrad des Cannes, principal port maritime du territoire.

Au fil de cette immersion, l’émission part à la rencontre d’une Guyane fascinante, entre faune exceptionnelle, biodiversité foisonnante, saveurs locales et traditions amérindiennes encore profondément ancrées dans le quotidien.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 23 mai 2026 dès 21h sur France 5