Plus Belle La Vie spoilers : le plan échoue, Aya menacée, Emma débarque, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 25 au 29 mai 2026)

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Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 25 au 29 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’échec du plan de Zoé et sa bande. Alors qu’elle pense avoir réussi à récupérer l’argent dans le coffre, Zoé revient avec un sac rempli de fausses coupures ! Elle comprend qu’ils se sont faits doubler. Et pire, Christopher Wolf retrouve Aya en cuisine au Mistral et la menace. Il lui laisse 24h pour lui rendre son million d’euros ! Aya est terrifiée et cerise sur le gâteau, Nebout la convoque au commissariat… Il lui reproche d’avoir participé à une partie de poker illégale et demande comment elle a eu la mise de départ. Elle balance Romain et lui parle des menaces de Wolf.

Plus tard, Zoé confronte Romain. Elle comprend qu’il lui a fait à l’envers… C’est ses frères qui font pression sur eux ! L’agression n’a jamais existé et c’est lui qui a détruit le doudou d’Harry ! Zoé lui dit qu’Aya est chez les flics et elle va rétablir la vérité. Elle lui demande de partir.

De son côté Baptiste se retrouve face au retour d’Emma. Elle lui annonce qu’elle a quitté son travail ! Elle explique qu’elle frôlait le burn-out et Mathis lui manquait beaucoup. Baptiste confie à Thomas qu’Emma est toujours la femme de sa vie !



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Quant à Léa, elle joue un double jeu avec Jean-Paul… Ils préparent les vacances d’été alors qu’elle revoit Apolline.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 589) : Zoé et ses amis mettent tout en œuvre pour parvenir à leurs fins, mais doivent affronter différents périls et des adversaires cruels. Il leur faudra de la ressource pour remporter la mise…et que l’amour triomphe.

Mardi 26 mai 2026 (épisode 590) : L’heure de vérité a sonné pour Zoé, qui est bien décidée à mettre la main sur le coupable. Pendant les répétitions, Baptiste reçoit une visite surprenante. À l’approche des vacances, Apolline angoisse et s’en confie à Steve.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 591) : Un événement inattendu vient perturber l’équilibre familial des Marci. À la résidence Massalia, Zoé prend son courage à deux mains et avoue une sombre vérité à ses amis. De son côté, Laura encourage Éric à prendre les devants.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 592) : Après une nouvelle bouleversante, Baptiste a le moral à zéro. Pour Zoé et ses amis, l’heure est au partage. Chagrinée, Lucie trouve un soutien précieux auprès de Noémie, toujours de bon conseil.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 593) : Plein de remords, Baptiste tente de se faire pardonner. Sous le charme, Laura fait tout pour plaire, quitte à se mettre la pression. En parallèle, Lucie reçoit des messages qui la mettent dans une situation délicate.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 25 au 29 mai 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…