Roland-Garros : comment va Arthur Fils ? Entraînement discret à J-2 de son entrée en lice

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Après plusieurs jours de doute autour de son état physique, Arthur Fils a enfin envoyé des signaux positifs avant le début de Roland-Garros. Le numéro 1 français s’est bien entraîné vendredi du côté de Jean Bouin, loin des regards et de l’agitation médiatique qui entourent traditionnellement les favoris tricolores Porte d’Auteuil.











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Un entraînement relayé par Roland-Garros

Si la séance devait initialement rester discrète, elle a finalement été relayée par les réseaux sociaux officiels de Roland-Garros. Sur les images publiées, Arthur Fils apparaît détendu, souriant et très impliqué dans son entraînement.

Des images qui contrastent fortement avec les inquiétudes des derniers jours. Depuis son abandon à Rome alors qu’il était mené 4-0 face à Andrea Pellegrino, le Français entretenait malgré lui le flou autour de sa condition physique.

Plusieurs jours de silence qui avaient alimenté les doutes

L’absence d’Arthur Fils des courts d’entraînement officiels ces derniers jours avait rapidement fait naître les spéculations. Le Français avait également annulé sa participation à la soirée “Gaël and Friends” organisée par Gaël Monfils, tout en restant très discret médiatiquement.

Même s’il avait assuré lundi sur Instagram que les examens médicaux passés après Rome étaient « rassurants », son absence prolongée dans les allées de Roland-Garros continuait d’interroger. Ce retour sur le court vendredi semble désormais écarter, au moins en partie, la crainte d’un forfait de dernière minute.

Une stratégie qui rappelle Yannick Noah

Cette préparation à l’écart des regards n’est pas sans rappeler certaines méthodes utilisées par Yannick Noah avant son sacre historique à Roland-Garros en 1983. À l’époque déjà, Noah avait choisi de se protéger de la pression parisienne en limitant son exposition médiatique et en privilégiant le calme avant le tournoi. Sans comparer les situations sportives, Arthur Fils semble lui aussi vouloir contrôler au maximum son environnement à l’approche du rendez-vous le plus important de sa saison.

Un premier tour programmé lundi

Le Français connaît désormais son programme : son entrée en lice face à Stan Wawrinka a finalement été fixée à lundi. Un premier tour particulièrement attendu face au vainqueur de l’édition 2015, dans une affiche prestigieuse pour débuter le tournoi parisien.

Placée dans la partie de tableau d’Alexander Zverev, la tête de série française devra rapidement monter en puissance. Mais après plusieurs jours d’incertitude, l’essentiel est peut-être ailleurs : Arthur Fils semble bel et bien prêt à défendre ses chances à Roland-Garros.