Grey’s Anatomy du 13 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)

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Grey’s Anatomy du 13 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 22 de votre série médicale « Grey’s Anatomy ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







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Grey’s Anatomy du 13 mai 2026 : vos deux épisodes de ce soir

« Plus de temps ensemble » : Richard poursuit sa surveillance médicale. De son côté, Nick voit arriver sa sœur venue de Boston, avec laquelle il entretient des relations tendues depuis des années.

« Une journée sportive » : Addison Montgomery fait son retour au Grey-Sloan et demande le soutien de l’équipe pour prendre en charge un patient souffrant d’une pathologie neurologique. De leur côté, Bailey accompagne Owen et Blue lors d’une intervention.



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Le casting

Avec : Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), Kevin McKidd (Owen Hunt), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kim Raver (Teddy Altman), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd)