Enquête Exclusive du 24 mai 2026 : sommaire du numéro ce soir sur M6

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Enquête Exclusive du 24 mai 2026, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h15 sur M6 pour un nouveau numéro du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Ozempic, Mounjaro, Wegovy : enquête sur ces nouveaux médicaments qui font maigrir la planète ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







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Enquête Exclusive du 24 mai 2026 : votre émission en résumé

Une révolution est en marche. Wegovy, Ozempic, Mounjaro, Zepbound… ces nouveaux médicaments anti-obésité promettent de faire perdre du poids sans effort grâce à une injection hebdomadaire qui coupe l’appétit. Aux États-Unis, plus de 30 millions de personnes les ont déjà testés et le phénomène arrive désormais en France.

Les résultats impressionnent : jusqu’à 15 % du poids perdu en un an, bien plus que les régimes classiques. Des célébrités comme Oprah Winfrey, Elon Musk ou Rebel Wilson en font la promotion, tandis que les réseaux sociaux regorgent de transformations spectaculaires.



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Mais derrière l’engouement, les inquiétudes grandissent. Des médecins alertent sur des effets secondaires parfois graves, comme des troubles digestifs sévères. Aux États-Unis, des actions en justice se préparent contre les laboratoires pharmaceutiques. En France aussi, certains patients témoignent de lourdes complications.

Malgré ces risques, le marché noir explose : ordonnances faciles sur internet, ventes illégales sur les réseaux sociaux… La promesse d’une simple piqûre pour maigrir fascine autant qu’elle inquiète.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.