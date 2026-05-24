Pékin Express : Anthony et Anna font une révélation choc 6 mois après le tournage !

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Quelques jours après leur victoire dans Pékin Express, Anthony et sa fille Anna continuent de revenir sur les moments marquants de leur aventure. Dans une interview accordée à 20 Minutes, le duo père-fille a notamment fait de nouvelles confidences sur la grave blessure d’Anthony aux genoux.











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Anthony va devoir se faire opérer

Déjà évoquée après la finale, la blessure d’Anthony était bien plus sérieuse qu’il n’y paraissait à l’écran. Six mois après le tournage, les douleurs sont toujours présentes et le candidat va désormais devoir passer par une opération.

Très émue, Anna a salué le courage de son père tout au long de l’aventure : « Là où j’ai été le plus épatée, c’est de voir la ténacité de papa. Il a quand même eu un handicap très tôt, ses deux genoux ont lâché et six mois après c’est toujours compliqué, il va se faire opérer. Pour autant, il n’a rien lâché. Et je sais qu’il l’a fait pour moi. »

Des confidences touchantes qui illustrent encore davantage la relation très forte entre les deux gagnants de cette saison 2026 de Pékin Express.



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« On pensait rentrer en France le lendemain »

De son côté, Anthony est revenu sur le moment précis où tout a basculé pendant le célèbre trek de l’aventure. Le candidat avoue avoir sérieusement envisagé l’abandon : « Physiquement, le trek a été le moment le plus douloureux. Je pense que ça s’est bien vu, ça m’a scié les genoux. »

Très rapidement, le père de famille a compris que la suite de l’aventure allait devenir extrêmement compliquée : « On s’est même dit qu’on ne pourrait pas continuer. Je ne pouvais plus marcher, j’avais une canne. On pensait rentrer en France le lendemain. »

Finalement, malgré la douleur, Anthony et Anna ont réussi à poursuivre la compétition jusqu’à décrocher la victoire finale : « Finalement, on a dû s’organiser mais ça a été un handicap pendant toute la course », a expliqué Anthony.

Une performance encore plus impressionnante au vu des difficultés physiques traversées par le candidat tout au long de cette édition de Pékin Express.