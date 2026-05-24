Ici Tout Commence spoiler : Lionel sous le choc face à Péniac qui... (vidéo épisode du 28 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Lionel et le chef Péniac vont continuer leur rapprochement dans les jours à venir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Péniac va être déterminé à donner un coup de pouce à Lionel afin qu’il réussisse son après master !











Publicité





Dans quelques jours, Péniac fait venir une journaliste à l’institut pour faire une interview croisée d’eux. L’occasion pour Péniac d’expliquer comment il a rencontré Lionel quand il avait 16 ans. Il était son élève en CAP et il a eu une histoire avec sa fille…

Le chef finit par révéler que Lionel est le fils qu’il n’a pas eu ! Lionel est choquée et ému. Et quand la journaliste parle de sa fille, Péniac botte en touche…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : Péniac dévoile son vrai visage, les résumés jusqu’au 12 juin 2026



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1446 du 28 mai 2026 : Péniac fait une confidence sur Lionel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.