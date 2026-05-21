« Le maillon faible » spéciale Traîtres, c’est ce soir sur M6 (invités du 21 mai 2026)

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Le maillon faible au programme TV du 21 mai 2026 – Ce jeudi soir, M6 diffuse une spéciale Traîtres du jeu d’Olivier Minne « Le maillon faible ».





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







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Le maillon faible du 21 mai 2026 : présentation de la spéciale Traîtres

Le jeu culte fait son grand retour dans une édition exceptionnelle réunissant 16 personnalités emblématiques des « Traîtres », entre stratégie, tension et culture générale.

Après avoir bluffé, manipulé et trahi dans les couloirs du château, ces célébrités vont devoir relever un défi totalement différent : répondre correctement… et le plus vite possible. Cette spéciale s’annonce comme un véritable règlement de comptes.



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Les rivalités nées dans « Les Traîtres » referont-elles surface au fil du jeu ? Les anciens traîtres seront-ils ciblés et désignés comme maillons faibles par esprit de revanche ? Car cette fois, la stratégie seule ne suffira pas : pour espérer rester en lice, il faudra aussi faire preuve de solides connaissances.

Alors, parmi ces 16 personnalités, qui parviendra à ne pas devenir le Maillon Faible ?

Les invités

Avec Sophie Davant, Armelle, André Bouchet, Arié Elmaleh, Ginger Bitch, Major Mouvement, Nicole Ferroni, Emmanuel Petit, Frédérique Bel, Logfive, Christine Bravo, Sylvie Tellier, Studio Danielle, David Douillet, Anthony Colette et Isabelle Morini-Bosc.