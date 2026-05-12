Festival de Cannes 2026 : la cérémonie d’ouverture avec Theodora à suivre ce soir sur France 2 (12 mai)



Publicité





Le cinéma mondial a rendez-vous ce mardi 12 mai pour l’ouverture du 79e Festival de Cannes. La traditionnelle cérémonie d’ouverture sera diffusée en direct dès 19h sur France 2.











Publicité





Eye Haïdara maîtresse de cérémonie

Cette année, c’est l’actrice Eye Haïdara qui officiera comme maîtresse de cérémonie. Révélée au grand public dans le film « Le Sens de la fête » d’Éric Toledano et Olivier Nakache, la comédienne franco-malienne succède à Laurent Lafitte et accompagnera les téléspectateurs tout au long de cette soirée d’ouverture, mais également lors de la cérémonie de clôture prévue le 23 mai.

Depuis le Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals, la soirée donnera le coup d’envoi officiel de douze jours de cinéma sur la Croisette. Comme chaque année, la montée des marches, l’arrivée du jury et les premiers discours marqueront ce lancement très attendu par les professionnels et les passionnés de cinéma.

Le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook présidera le jury de cette 79e édition, qui se déroulera jusqu’au 23 mai. Vingt-deux films sont en compétition pour tenter de décrocher la prestigieuse Palme d’or.



Publicité





La cérémonie d’ouverture sera suivie de la projection du film d’ouverture, « La Vénus électrique », réalisé par Pierre Salvadori.

Plusieurs surprises sont également annoncées pour cette soirée inaugurale. La chanteuse Theodora devrait se produire sur scène lors de la cérémonie.

Festival de Cannes 2026 – Sélection officielle

Film d’ouverture

La Vénus électrique de Pierre Salvadori (Hors compétition)

En compétition

Coward de Lukas Dhont – France 2 Cinéma

Histoires parallèles de Asghar Farhadi – France 3 Cinéma

L’Inconnue de Arthur Harari – France 2 Cinéma

Garance de Jeanne Herry – France 3 Cinéma

Notre salut de Emmanuel Marre – France 2 Cinéma

Histoires de la nuit de Léa Mysius – France 3 Cinéma

Fjord de Cristian Mungiu – France 3 Cinéma

Un certain regard

Le Corset de Louis Clichy

La màs dulce de Laïla Marrakchi

Hors compétition

L’Abandon de Vincent Garenq – France 3 Cinéma

L’Objet du délit de Agnès Jaoui – France 2 Cinéma