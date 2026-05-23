Festival de Cannes 2026 : la Palme d’Or et le palmarès complet

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Festival de Cannes 2026, le palmarès – Clap de fin pour le 79e Festival de Cannes ! Ce samedi soir, le jury présidé par le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook a dévoilé son palmarès lors de la cérémonie de clôture présentée par Eye Haïdara. Après douze jours de projections, de montées des marches et de débats passionnés autour des films en compétition, la prestigieuse Palme d’or a été attribuée à « Fjord » du réalisateur roumain Cristian Mungiu.





Déjà cité parmi les grands favoris par la critique internationale, le long-métrage s’impose comme le grand vainqueur de cette édition 2026.







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La Palme d’or pour Cristian Mungiu

Avec « Fjord », Cristian Mungiu signe un retour remarqué à Cannes. Le cinéaste roumain, déjà récompensé par le passé sur la Croisette, a convaincu le jury grâce à un drame intense porté notamment par Renate Reinsve et Sebastian Stan.

Cette 79e édition du Festival de Cannes aura également récompensé plusieurs œuvres marquantes venues du monde entier, confirmant une année particulièrement riche et ouverte.



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Le palmarès du Festival de Cannes 2026

Palme d’or : « Fjord » de Cristian Mungiu

Grand Prix : « Minotaure » d’Andreï Zviaguintsev

Prix du Jury : « L’Aventure rêvée »

Prix de la mise en scène : Na Hong-jin pour « Hope »

Prix du scénario : Emmanuel Marre pour « Notre salut »

Prix d’interprétation féminine : Virginie Efira et Tao Okamoto pour « Soudain » de Ryusuke Hamaguchi

Prix d’interprétation masculine : Javier Bardem pour « Fatherland »

Une édition 2026 particulièrement politique

Cette année encore, le Festival de Cannes a été marqué par plusieurs prises de parole engagées et une compétition très internationale. Le jury présidé par Park Chan-wook a dû départager 22 films en compétition officielle, avec plusieurs favoris régulièrement cités par les critiques comme « Minotaure », « Hope » ou encore « Fatherland ».

Cette cérémonie de clôture a également été marquée par l’hommage rendu à Barbra Streisand, qui devait recevoir une Palme d’honneur.

Le Festival de Cannes donne désormais rendez-vous aux cinéphiles en 2027 pour une 80e édition qui s’annonce déjà très attendue.