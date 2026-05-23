Roland Garros : voir ou revoir la prestation de Lénie et Jungeli (VIDÉO)

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Cet après-midi, le mythique court Philippe-Chatrier de Roland-Garros a vibré au rythme du tennis… et de la musique ! À l’occasion de la traditionnelle Journée Yannick Noah, Lénie et Jungeli ont offert une prestation remarquée au cœur de l’animation « La Battle », l’un des grands temps forts de cette journée caritative organisée Porte d’Auteuil.











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Devant des milliers de spectateurs réunis sur le central parisien, les deux artistes ont mis l’ambiance entre deux échanges de tennis, accompagnés de nombreux danseurs et invités surprises. Leur show a rythmé l’affrontement festif entre l’équipe de Yannick Noah et celle d’Amélie Mauresmo, dans une atmosphère familiale et survoltée.

Créée en 1977 puis rebaptisée Journée Yannick Noah en 2023 en hommage au vainqueur de Roland-Garros 1983, cette journée solidaire permet chaque année de récolter des fonds pour financer des actions autour du tennis et de l’inclusion. L’édition 2026 a d’ailleurs battu un record avec plus de 321 000 euros récoltés et plus de 23 000 spectateurs présents dans les allées du stade.

VIDÉO Lénie et Jungeli chantent à Roland Garros

Découvrez maintenant la vidéo de la prestation de Lénie et Jungeli sur le court Philippe-Chatrier, lors de cette après-midi exceptionnelle à Roland-Garros.



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