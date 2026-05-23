Ici Tout Commence spoiler : Péniac fait une surprenante confidence... (vidéo épisode du 27 mai)

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Ici tout commence spoiler – Le chef Péniac et Lionel vont beaucoup se rapprocher dans les prochains jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Lionel le connait bien : il a été le petit ami de sa fille, Coralie !











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Et dans quelques jours, alors qu’ils viennent de faire un footing ensemble, Péniac va faire une surprenante confidence à Lionel… Quand ce dernier lui demande des nouvelles de Coralie, Péniac avoue avoir aucune nouvelle de sa fille !

Il avoue qu’au moment de son divorce, Coralie a pris le parti de sa mère… Il change ensuite de sujet et Lionel l’interroge au sujet de son concept de master.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1445 du 27 mai 2026 : Péniac se confie à Lionel

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